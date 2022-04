Neuer Job für den Baustellen-Maulwurf der Bahn

Die Deutsche Bahn schickt ihr Baustellen-Maskottchen in den Ruhestand. Angeblich liegt dem Maulwurf schon ein Angebot für einen neuen Job vor. Schlimmer als der bei der Bahn kann der auch nicht sein.

Es gibt Tiere auf dieser Welt, die haben beim Menschen einen schweren Stand. Da wäre die Schmeißfliege, für die menschliche Zuneigung erfahrungsgemäß darin besteht, wenn sie lebend das Wohnzimmer verlassen darf. Da wäre Putin, das oberfränkische Wildschwein, das umbenannt werden soll, weil sich Menschen an seinem von Menschen gegebenen Namen stören. Und da wäre Max, der Maulwurf.

Fast drei Jahrzehnte lang war er das Maskottchen der Deutschen Bahn für Baustellenkommunikation. Oder anders ausgedrückt: Max war der Versuch, Verspätungen und anderen Ärgernissen ein freundliches Gesicht zu geben. Dass es sich bei Maulwürfen naturgemäß um blinde Buddler handelt, schien niemanden weiter zu stören. Jedenfalls: Immer wenn der nette Max mit Schaufel, Helm und Megafon irgendwo zu sehen war, hieß das für Fahrgäste der Bahn (erst mal) nichts Gutes.

Max, der Maulwurf, kommt ins DB-Museum

Nun darf der Baustellen-Botschafter, so lautete seine offizielle Berufsbezeichnung, in den Ruhestand – und der ist wohlverdient! Pendler wissen nur zu gut, dass man dem kleinen Maulwurf eines nicht vorwerfen kann: Untätigkeit. Max wird seinen Lebensabend gemütlich in Franken verbringen und hat einen Platz im DB-Museum in Nürnberg sicher.

Vielleicht bleibt uns der fleißige Maulwurf aber auch noch in anderer Funktion erhalten. Dem Vernehmen nach hat ihm der Weltverband aller unschuldig in Verruf geratenen Tiere (WauVT) einen Posten an der Spitze seiner Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Rufwiederherstellung (AfÖR) angeboten. Max soll das Image von Stinktieren, Nacktschnecken und Darmwürmern aufpolieren. Schwieriger als der Job bei der Bahn kann das auch nicht sein.

