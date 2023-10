RTL kehrt zurück zu den Wurzeln: Bohlen darf wieder pöbeln

Manche Dinge ändern sich nie. Diesen Beweis erbrachte nun auch der Privatsender RTL. Denn der will wieder weniger brav daherkommen.

An manchen Gewissheiten ist nicht zu rütteln. Obelix hat Wildschweine zum Fressen gern. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Oder: Bayern ist ein Weltwunder, erschaffen von der CSU. Es gibt Dinge, die einfach unabänderlich sind, naturgesetzgleich, in Stein gemeißelt. Selbst wenn es den Anschein haben sollte, sie würden sich verändern, ist das eben bloß dem Anschein nach so. Warum fällt einem da jetzt Markus Söder ein? Und: Warum in aller Welt muss man gerade an "Tutti Frutti" denken? Sie wissen schon, diese 90er-Gaga-Nackedei-Show...

RTL-Programmgeschäftsführerin: Sender besinnt sich zurück auf DNA

Ach ja, genau: Weil man sich als Medienredakteur, der die noch bis zu diesem Freitag laufende Branchenveranstaltung "Medientage München" akribisch verfolgt, am Donnerstag fast am lebensnotwendigen Espresso verschluckt hätte. Als nämlich die Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, Inga Leschek, für einen historischen Moment der jüngeren TV-Geschichte sorgte. Indem sie sagte, dass es zuletzt Versuche gegeben habe, "unser Image ein bisschen aufzupolieren und braver daherzukommen, als wir sind". Diese Versuche seien klaglos gescheitert, man besinne sich "zurück auf unsere DNA".

RTL, das sich vor Kurzem gar nicht genug von Pöbel-Bohlen und TV-Trash jeglicher Art distanzieren konnte, will nicht mehr brav sein, sapperlot! Aber eben doch nur der Beweis dafür, dass manche Dinge einfach unabänderlich sind, naturgesetzgleich, in Stein gemeißelt.

