Spezi oder Sunset? Hauptsache, es schmeckt

Unser Autor liebt Spezi. Neueste Entwicklungen im Spezi-Streit machen ihm Sorgen. Ein Plädoyer für den Spezi.

Ich liebe Spezi. Spezi ist mein Lieblingsgetränk. Und wenn ich von diesem koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk spreche, sage ich "DER Spezi". Ist ja irgendwie bayerisch für meinen Spezi, meinen guten Freund also. Andere sagen "das Spezi" oder "die Spezi". Mit diesem Streit um den richtigen Artikel vor meinem Kultgetränk kann ich leben.

Paulaner vermarktet Spezi unter "Sunset" in den USA

Dazu kommt der Streit zwischen Paulaner-Spezi und Riegele-Spezi um die Namensgebung, der mir als Konsument egal ist. Ich finde beide Spezisorten außerordentlich lecker. Als Wahl-Augsburger wird von mir ein Bekenntnis zum Riegele-Spezi, dem originalen Spezi, gefordert. Dieses Bekenntnis gab es von mir nie – bis heute. Wird es jetzt Zeit, mich zum Augsburger Spezi zu bekennen? Warum? Es geht mal wieder um den Namen.

Die Firma Paulaner vermarktet neuerdings sein Spezi auch in den USA. Dort will die Firma das Erfrischungsgetränk mit dem Namen "Sunset" groß herausbringen. Das stößt in Deutschland auf Widerstand. Im Netz ist sogar ein Shitstorm entbrannt. Fans drohen mit einem Boykott des Paulaner-Spezis. "Wenn ihr das in Deutschland umbenennt, wechsle ich zu Riegele", schreibt ein User auf Instagram.

Paulaner-Spezi soll in Deutschland weiter Spezi heißen

Paulaner ist inzwischen in die "Krisenkommunikation" eingestiegen. "Paulaner-Spezi soll in Deutschland weiterhin Paulaner-Spezi bleiben!" schreibt das Unternehmen in den sozialen Medien. Die Sorgen der Spezi-Fans bleiben zunächst aber weiter bestehen. So ganz traut man der Sache noch nicht.

Auch wenn es am Ende natürlich auf den einzigartigen Geschmack ankommt, bleibt die Frage nach meinem Bekenntnis. Ich liebe Spezi, auch so sehr, dass ich auf einer USA-Reise "Paulaner-Sunset" trinken würde. Und in Bayern sage ich weiter: DER Spezi.

