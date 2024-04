Veronika, es ist soweit: Der Sommer streichelt unsere Seele

Irgendwo muss die Sonne ja hin. Also her mit dem guten Stück – und das Wochenende genießen. Es wird ein ganz und gar außergewöhnliches.

Wenn schon die Welt so kompliziert geworden ist, dann machen wir es uns ausnahmsweise mal einfach und stellen die steile These auf: Ist doch logisch, dass sich in diesen Tagen die Sonne mit einer solchen Hingabe über unseren schönen Flecken Erde ausbreitet. Schließlich steht am Montag in Teilen Nordamerikas eine totale Sonnenfinsternis an. Irgendwo muss dieses Hitzeteil ja hin, das gute, Sie verstehen? Dort offenkundig nicht erwünscht, hier umso mehr – tataaa: Quasi-Sommer in Schwaben und Oberbayern.

Von einer wissenschaftlichen Überprüfung dieser Interpretation ist zwingend abzuraten, wir wollen uns an diesem Wochenende von nichts, aber auch gar nichts die Laune verderben lassen. Sondern im Sinne der Comedian Harmonists in Richtung Veronika und in die ganze Welt hinausposaunen, dass a) der Lenz so was von da und b) die Welt grün ist sowie c) der Spargel wächst, ergo kommende Woche die Stangensaison offiziell eröffnet wird. Dass, apropos Veronika und Lenz, die ganze Welt wie verhext ist, hatten wir eingangs schon, und wie gesagt: bitte keine negativen Schwingungen!

Bei uns sind 25 bis 28 Grad drin – auch ein ordentliches Brett

Sondern: Rekorde, Rekorde, Rekorde! Bis zu 30 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst, zumindest am Oberrhein. Bei uns sind 25 bis 28 Grad drin – auch ein ordentliches Brett. Hallo, wir haben Anfang April! Wer sich also auf der heimischen Terrasse osterferiengebräunt einer Nachtönung hingibt (Sonnencreme!), halt, doch ein klitzekleiner wohlgemeinter Ratschlag: Nein, es ist zu früh, in den Baggersee zu hüpfen, ans Kofferpacken für den Sommerurlaub zu denken oder an die ersten Lebkuchen im Supermarkt. Einfach zurücklehnen und genießen, reicht völlig.

Oder alternativ das Gedeihen des eigenen Gartens fördern. Möge der Rasenmäher aber bitte, bitte in der Garage bleiben. Pssst, hier genießt doch jemand.

