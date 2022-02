Vom CSU-Chef zum Philosophen: "Da Huawaerwin" schließt Studium ab

Der ehemalige CSU-Vorsitzende Erwin Huber schließt sein Philosophiestudium mit der Note "gut" ab. Wäre es für ihn besser gelaufen, wenn er erst studiert und dann regiert hätte?

Der alte Platon hat der Nachwelt vor rund 2400 Jahren einen gewaltigen Floh ins Ohr gesetzt: Es wird nix mit der Gerechtigkeit im Staat, wenn nicht entweder die Philosophen zu Königen oder die Könige zu Philosophen werden. Diese These hat er in seiner Verzweiflung über die grassierende Dummheit in seiner Heimatstadt Athen mal so in den Raum gestellt. Seither steht sie da - und Generationen von Studentinnen und Studenten der politischen Philosophie zermartern sich das Hirn, ob das stimmt und ob es irgendwie klappen könnte.

Weisheit kann nichts gegen einen Haufen Vollidioten ausrichten

Schon die ersten Praxistests sind kläglich gescheitert. Platon selbst versuchte vergeblich, aus einem Diktator (Dionysios I. von Syrakus) einen weisen und gerechten Herrscher zu machen. Umgekehrt musste der erste Philosoph auf dem römischen Kaiserthron, Marc Aurel, gut ein halbes Jahrtausend später feststellen, dass Weisheit und der Wille, gerecht zu sein, gegen widrige Umstände und einen Haufen egoistischer Vollpfosten nichts ausrichten können.



Der größte lebende Philosoph im Freistaat, Gerhard Polt, ließ sich davon nicht beirren. Er hat als bayerischer Staatsbeamter in einem denkwürdigen Vortrag im afrikanischen Tschurangrati ("Democracy, what is it?") den ganz großen Bogen von der Antike in die bayerische Neuzeit gespannt - von Platon zum ersten CSU-Chef Josef Müller, genannt "Ochsensepp".

Lieber vorher studiert und dann regiert?

Tief in Niederbayern hat diese Geschichte nun eine Fortsetzung gefunden. Der einst politisch nur mäßig erfolgreiche CSU-Vorsitzende Erwin Huber, 75, daheim genannt "Da Huawaerwin", hat sein Philosophiestudium jetzt mit der Note "gut" abgeschlossen. Ob es für ihn wohl besser gelaufen wäre, wenn er vorher studiert und nachher regiert hätte? Das ist ohne Zweifel eine Frage für die nächsten Jahrtausende.

