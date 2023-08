Wahlkampf oder auch nicht: Jagd-Präsident von der CSU hofiert FDP-Chef

Ernst Weidenbusch, Chef des Bayerischen Jagdverbandes, setzt viel Hoffnung in Bundesfinanzminister Christian Lindner. Alles ganz harmlos. Oder etwa nicht?

Ganz schön was los auf Bayerns Autobahnen. Rechte Spur: Wohnmobil-Armada, mittlere Spur: Touristen-SUV, links: dunkle Limousinen, viele dunkle Limousinen. Bayern urlaubt nicht nur, sondern wählt auch bald. Das macht den Polit-Profi ebenfalls zum Vielreisenden, den kandidierenden wie den unterstützenden aus preußischen Landen. Kurzer Blick in den Wochenkalender: der Bundeskanzler in München und Geretsried; die Entwicklungsministerin in Bayreuth; der Bundesfinanzminister in Starnberg und München; die Ministerinnen und Minister aus dem Freistaat sowieso auf Dauerachse. Da werden Firmen besucht, Kindergärten, Behörden, Krankenhäuser, Windparks, Seniorenheime. Ach ja, und der Bayerische Jagdverband.

Wenigstens Ministerpräsident Söder hat ganz unverfängliche Termine

Wobei in letzterem Fall trefflich gerätselt wird, ob das jetzt Wahlkampf ist. Eigentlich ja nicht: FDP-Chef Christian Lindner, seit 2018 in Besitz eines Jagdscheins, ist auf Einladung von CSU-Mann Ernst Weidenbusch, dem Präsidenten der Jäger, in München, um Verbandsmitglied zu werden ("Dresscode: Tracht, Uniform, Cocktail"). Komisch sei das aber doch, sagen andere, weil Weidenbusch, der nach 20 Jahren Landtag nicht mehr kandidiert, es mit der Parteidisziplin eh nicht immer so genau nehme und schon Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ein großes Forum im aktuellen Jagd-Magazin biete. Dann steht in seiner Einladung zu Lindners Beitrittskür noch, dieser werde "uns auch in Zukunft bei Jagd-, Natur- und Artenschutzthemen unterstützen". Wahlkampf also gegen die eigenen Leute? Na na na ...

Ministerpräsident Markus Söder besuchte am Sonntag übrigens die Arberkirchweih und das Hallersteiner Handwerkerfest, an diesem Montag schaut er sich eine Pferde- und Fohlenschau in Neumarkt an. Das klingt unverfänglich.

