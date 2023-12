Warum der Schnee besser in Österreich bleibt

Der Blick in die benachbarte Alpenrepublik macht manchmal neidisch. Aber wir müssen nicht alles haben, was dort schön ist.

Der Kaiserschmarrn, die Spritpreise und neuerdings die Künste der Nationalkicker: Es gibt Anlässe, da blickt der Durchschnittsbayer mit einem gewissen Neid gen Süden und brummelt vor sich hin: "Tu felix austria" (Du glückliches Österreich). Besonders arg wird das oft um diese Jahreszeit, die hierzulande meist schlammig braun ausfällt, während die Bergbewohner wieder genügend Schnee für eine weiße Weihnacht abbekommen. Haben die Schlawiner auch noch einen Weg gefunden, den Klimawandel auszutricksen?

Eine Studie sagt: Österreich bekommt weniger Schnee

Nichts da, sagt nun eine Studie mit dem klingenden neu-österreichischen Titel "Future Snow Cover in Austria". Zu gut Deutsch: Der staatliche Wetterdienst und die Uni Innsbruck haben ausgerechnet, wie das wird mit der weißen Pracht in der Alpenrepublik. Mit einem Wort: weniger. Macht aber nichts, sagen Tourismusforscher. In den nächsten Jahren drohe den alpinen Winterurlaubsorten kein vorzeitiges Ende ihrer Geschäfte. Die große Mehrheit der Skigebiete werde trotz fortschreitenden Klimawandels den Betrieb mithilfe von Schneekanonen fortsetzen können, zudem wird eine Konzentration auf höhere Skigebiete erwartet.

Bevor jetzt an dieser Stelle eine Neid-Debatte losbricht, warum die Ösis mehr Schnee haben und was die Regierung dagegen tut, sei kurz an den jüngsten heftigen Wintereinbruch in deutschen Landen und dessen Folgen erinnert. Vielleicht ist es wirklich besser, der Schnee bleibt in Österreich.