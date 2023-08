Was wird das Jugendwort des Jahres? Schau ma moi, Digga

Bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres tauchen alte Bekannte auf. Wie würde "Yolo" wohl in bayerischer Mundart heißen?

In Bayern ist die Sprache mindestens so deftig wie eine saftige Schweinshax'n. "Schleich di", "Glei foid da Watschnbaum um", "Oida Zipfelklatscha" – so was eben. Ein Sprache für echte Kerle, möchte man meinen. Und der Kerl, der ist ja auch so ein Urtypus. Hirschlederne, Trachtenhemd, jung, kräftig, ein bayerischer Bursch' halt. Und der könnte es nun, rein sprachlich betrachtet, zu einiger Berühmtheit bringen.

Denn der "Kerl" – bei Frauen die laut Langenscheidt-Verlag äußerst selten verwendete Form "Kerlin"– hat es als Anrede für einen Freund in die engere Auswahl für das Jugendwort des Jahres geschafft. Die Konkurrenz kommt deutlich internationaler daher: "NPC", "Rizz", "Slay" oder "Side eye". Klingt alles ziemlich nice, oder Digga? Letzteres Wort – eine Anrede für einen Kumpel, die nichts mit dessen Gewicht zu tun hat – ist übrigens auch unter den Top 10.

"Yolo" steht wieder auf der Liste

Schöne neue Sprachwelt also. Oder doch nicht? Auf der Liste gibt es auch einen alten Bekannten: "Yolo" wurde schon 2012 zum Jugendwort des Jahres gewählt und erlebt derzeit scheinbar eine Renaissance. Ausgeschrieben heißt es übrigens: You only live once. Man lebt nur einmal. Alles easy also. Carpe diem und so.

Wie dieses Im-Moment-Leben wohl in bayerischer Mundart klänge? Vielleicht so: Schau ma moi, na seng ma's scho! Oder: Scheiß da nix, dann feid da nix! Sie ist eben schon a bisserl deftig, die Sprache im Freistaat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Lesen Sie dazu auch