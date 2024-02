Wenn Politiker durch die Blume sprechen

An ihren Farben sollst Du sie erkennen: Was sich mit Petunien und Orchideen sagen lässt.

Weil in der Politik, zumal der bayerischen, am Aschermittwoch wieder draufgehauen wird, was das Zeug hält, und weder Freund noch Feind übermäßig geschont werden, ist uns heute mal nach Kontrastprogramm. Lassen Sie uns deshalb über Orchideen sprechen, die oft für Liebe, Schönheit und Anmut stehen. Doch diese Schönheit hat ihren Preis, weshalb die Pflege der Orchidee gemeinhin als vertrackt gilt und sich mit einschlägigen Ratgebern ganze Regale füllen ließen. Die einen schwören auf Knoblauch als Geheimmittel, die anderen auf Zitronenwasser, die nächsten wiederum auf abgestandenes Bier.

Vermutlich hat auch der Züchter der Paphiopedilum Ilse Aigner ein paar gute Tricks auf Lager. Sieben Jahre lang hat er gebraucht, um die neue Orchidee hervorzubringen, die jetzt in Neu-Ulm von der Namenspatronin standesgemäß getauft und gewässert wurde. Zufall oder nicht, aber die neue Orchidee hat die Farben Schwarz, Gelb und Grün. Und Frau Aigner, die Landtagspräsidentin, erschien zur Taufe in einem grünen Kleid mit grauem Blazer. Wollte sie damit ganz durch die Blume eine Botschaft senden? Wenn dem so ist – das kann die Koalitions-Konkurrenz schon lange. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nämlich kürte vor knapp einem Jahr eine Petunie namens „Alpenglühen“, die in den schönsten Gelb-, Rot- und Orangetönen leuchtete, zu Bayerns Pflanze des Jahres. Jetzt braucht sie nur noch ein sonniges Plätzchen.

