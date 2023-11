Wie Ministerpräsident Söder endlich einen "Bambi" bekommen könnte

Der Zauber des ersten Mals – die vergangenen Tage boten dazu in Bayern ein reichhaltiges Spektrum. Auch der CSU-Chef konnte diesbezüglich eine Geschichte erzählen.

Dem ersten Mal – das weiß jeder, der Mitte November mit zitternden Fingern auf den Knopf der Autositzheizung drückt – wohnt ein Zauber inne. Von diesem Standpunkt aus betrachtet boten die vergangenen Tage ein reichhaltiges Spektrum. Ministerpräsident Markus Söder lud zur ersten Kabinettssitzung nach der Landtagswahl. Das neue Nürnberger Christkind durfte erstmals in sein engelsgleiches Gewand schlüpfen. Komik-Großmeister Hape Kerkeling wurde es ebenfalls ganz warm ums Herz, als er an den ersten Kabarettpreis erinnerte, den er – noch als Schüler – vor 40 Jahren erhielt: das renommierte Passauer Scharfrichterbeil.

Ach ja, und noch einmal Söder: Vor der Gala zur "Bambi"-Verleihung in München erzählte er davon, wie er das erste Autogramm seines Lebens bei einem Fußballer des 1. FC Nürnberg erbat. "Das ist sehr, sehr lange her", ergänzte der CSU-Chef. Womit er sicherlich nicht verklausuliert darauf hinweisen wollte, dass er dem klassischen Alter eines Autogrammjägers schon entwachsen sei. Sondern ganz bestimmt, dass er sich heute eine Unterschrift standesgemäß beim großen FC Bayern sichern würde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Und dann hatte der Wildbiologe noch einen Tipp für Markus Söder

Übrigens verleiht das Medienhaus Burda den "Bambi" an Menschen „mit Visionen und Kreativität, deren herausragende Erfolge und Leistungen sich im ablaufenden Jahr in den Medien widerspiegelten“. Trotzdem muss Söder auf sein erstes Rehlein noch warten. Dafür zeichnete er zwei Wildbiologen mit dem Preis aus, die in Rumänien einen Nationalpark aufbauen, unter anderem Christoph Promberger. Der sich prompt beim Landesvater mit einem Tipp fürs "erste Mal" revanchierte: "Machen Sie in Bayern auch ein paar neue Nationalparks, dann kriegen Sie auch einen ,Bambi'."

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch