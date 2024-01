Wir sind alle Lottogewinner

615 Lotto-Millionen flossen im Jahr 2023 nach Bayern. Weltreise, Auto, Wärmepumpe: Was könnte man sich davon nicht alles kaufen. Immerhin: Dieses Jahr sind wir alle ein bisschen Lottomillionär.

Die Zeiten sind karg, das können viele am eigenen Geldbeutel feststellen. Preise für Konsumgüter steigen, Heizen und Wohnen ist teuer. An erster Stelle der Ängste der Bayern steht darum die Furcht, dass der persönliche kleine Wohlstand verloren geht. Und wenn man nicht gerade Lokführer oder Pilot ist, dann dürften auch die nächsten Lohnerhöhungen daran nichts ändern.

Vermutlich ist das ein Grund, warum sich immer mehr Menschen an das winzige Zipfelchen Hoffnung klammern, dass die Euroscheine sozusagen unverhofft vom Himmel flattern. Wer Lotto spielt, der glaubt an das Unfassbare. Auch Nicht-Mathematikern dürfte klar sein, dass kaum etwas so unwahrscheinlich ist, wie Lottomillionärin oder -millionär zu werden. Die Chance liegt bei eins zu 140 Millionen. Aber während die Spielerinnen und Spieler ihre Kreuzchen auf den Lottoschein malen, erscheint für einen Moment alles möglich. Und es gibt sie ja tatsächlich, die Lotto-Champions, die sich mit dem großen Gewinn ihre Wünsche erfüllen können: eine Weltreise, ein neues Auto, vielleicht sogar eine eigene Wärmepumpe. Allein nach Bayern sind im vergangenen Jahr 615 Lotto-Millionen gegangen.

Und noch einen Profiteur im weitesten Sinn gibt es: Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. Der darf sich das Geld allerdings nicht in die eigene Tasche scheffeln. Weil ein Lottogewinner jüngst seinen Millionengewinn nicht abholte, fließt der nun für gemeinnützige Zwecke in den Staatshaushalt. So könnte man natürlich auch sagen: In diesem Jahr sind wir alle ein bisschen Lottogewinner.

