Zebra-Kuh im Kreisverkehr: Ein tierisches Zeichen der Vielfalt

Unbekannte haben einer Plastikkuh in Dingolfing einen Zebra-Anstrich verpasst. Ein Vorbild für Vierbeiner, die auch gerne ein anderes Tier sein möchten?

An einem Kreisverkehr an der A92-Ausfahrt Dingolfing-Ost in Niederbayern dreht sich alles um die Kuh – oder ums Zebra. So ganz eindeutig ist das nämlich gar nicht. Eigentlich stehen in der Mitte des besagten Kreisverkehrs eine Handvoll lebensgroße Plastikkühe, braun-weiß gefleckt, so wie es sich für eine Kuh eben gehört. Nun hat sich allerdings ein schwarz-weißes Exemplar eingeschlichen, das so gar nicht in die Reihe passen mag. Wer aber nun denkt: "Was soll diese Euterei? Möchte sich das Tier etwa gegen das Vorurteil auflehnen, Kühe müssten braun sein?", der liegt falsch. Sprayer waren am Werk und haben dem Plastiktier den neuen Zebra-Anstrich verpasst – nur der Euter blieb verschont.

Neben der Zebra-Kuh in Dingolfing gibt es noch weitere kuriose "Mischwesen". Etwa die Schiege, eine Kreuzung aus Schaf und Ziege (im Bild). Foto: Swen Pförtner, dpa

Kuriose Kreuzungen: Zesel, Schiege und nun die Zebra-Kuh

Wer die Kuh zum Zebra gemacht hat, ist bislang unklar. Klar hingegen ist, die Täter haben mit ihrer Aktion – ob sie wollen oder nicht – den Zeitgeist einer Gesellschaft getroffen, die sich für alternative Lebensentwürfe, für Vielfalt öffnet. Warum also nicht auch eine Kuh, die ihr Dasein künftig als Zebra fristet? Sie stünde zumindest in einer Reihe von kuriosen Kreuzungen, die es bereits tatsächlich gibt. Etwa dem Zesel, eine Melange aus Zebra und Esel, oder der Mischung aus Schaf und Ziege, die Schiege. Und wer weiß: Vielleicht nimmt sich schon bald auch andernorts der ein oder andere Vierbeiner die gestreifte Kuh in Dingolfing zum Vorbild und kehrt sein wahres Inneres nach außen. Was spricht schon gegen eine Katze, die lieber eine Schildkröte wäre?

