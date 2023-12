Zu viel geschlemmt an Weihnachten? Grämen Sie sich nicht!

Plätzchen, Glühwein, Entenbraten: Wer in den vergangenen Tagen ordentlich geschlemmt hat, muss sich nicht ärgern. Wie viel wir zunehmen und was Markus Söder isst.

Gänsebraten, Glühwein und ganz viele Plätzchen: Geht auf die Hüfte, oder? Die gute Nachricht, quasi das Weihnachtsgeschenk der Diätforscher: Von wegen fette Festtage – gerade einmal durchschnittlich 370 Gramm, so viel wiegen ungefähr vier kleine Schoko-Nikoläuse, nehmen die Menschen über die Weihnachtszeit zu, wie das amerikanische National Institute of Health herausgefunden hat. Wer sich also grämt, in den vergangenen Tagen zu viele Vanillekipferl verzehrt, zu oft den Rumpunsch probiert oder den ein oder anderen Entenschlegel zu viel vertilgt zu haben – macht nix.

Der Entenbraten ist übrigens an Weihnachten nur das zweitbeliebteste Gericht in deutschen Esszimmern, wie Statistiker herausgefunden haben. Ganz vorn stehen ziemlich unprätentiöse Würstchen mit Kartoffelsalat. Klassiker eben, zeitlos, schlicht. Auf Platz drei rangiert das Raclette, danach kommen Gänsebraten, Fisch und Fondue.

Söder mag an Weihnachten Heringssalat

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schert da ein bisschen aus. In den vergangenen Jahren bekundete der CSU-Politiker immer wieder seine Liebe für einen kulinarischen Weihnachtsklassiker, den seine Mutter früher zubereitet hatte und der bei ihm noch immer auf den Tisch kommt: roter Heringssalat mit Äpfeln und Eiern. Klingt jedenfalls kalorienärmer als Ente, Soße, Blaukraut, Knödel. Knödel. Knödel. Und Rotwein zum Runterspülen.

Aber wir erinnern uns: Nur 370 Gramm mehr. Von wegen fette Festtage.

