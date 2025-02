Mann von Traktor überrollt und schwer verletzt

Ein Mann ist in der Oberpfalz von seinem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Der 85-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr bei der Ausfahrt aus einer Wiese in Hemau (Landkreis Regensburg) mit dem Traktor in den Straßengraben und wurde aus dem Sitz geschleudert.

Der Traktor fuhr weiter und überrollte den Mann mit dem Hinterrad im Bereich des Oberkörpers und des Kopfs. Ein 39-Jähriger beobachtete den Unfall und rief den Notruf. Die Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Traktor blieb nach ungefähr 30 Metern im Straßengraben stehen.