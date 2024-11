Oberbayer gewinnt mehr als 2,6 Millionen Euro im Lotto

Mehr als 2,6 Millionen Euro hat ein Mann aus Oberbayern im Lotto gewonnen. Er habe im Eurojackpot in der Gewinnklasse zwei gewonnen, teilte Lotto Bayern in München mit. Nun bekomme der Oberbayer exakt 2.637.766,50 Euro auf sein Konto überwiesen. 16,25 Euro habe der Gewinner in seinen System-Spielschein inklusive Bearbeitungsgebühren investiert - damit könne er noch auf weitere Gewinne hoffen.

Nach Angaben von Lotto Bayern erzielten noch fünf weitere Spieler aus dem Freistaat in der Gewinnklasse drei sechsstellige Geldgewinne. Die Lottospieler dürfen sich demnach über jeweils 115.152,00 Euro freuen.