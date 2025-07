Unbekannter Jackpot-Gewinner holt seinen Millionengewinn ab

Ein zunächst unbekannter Jackpot-Gewinner aus Oberbayern hat sich seinen Millionen-Gewinn abgeholt. Mittlerweile gehe es ihm wieder gut, zitierte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung den Rentner. «Am Anfang war ich ziemlich überwältigt.» Seine Frau könne es noch immer nicht glauben, dass er am vergangenen Mittwoch beim Spiel 77 rund 5,28 Millionen Euro gewonnen habe.

Er spiele zwar regelmäßig Lotto 6aus49 oder Eurojackpot und kreuze auch oft die Zusatzlotterien an. Aber dass er damit mal einen Millionen-Gewinn erzielen würde, habe er nie gedacht, hieß es. Und tatsächlich ist ein solcher Mega-Gewinn sehr unwahrscheinlich: Die Chance lag laut Lotterieverwaltung im konkreten Fall bei 1 zu 10 Millionen.

Der Rentner hatte mit seinem anonymen Eurojackpot-Spielauftrag als einziger deutschlandweit den Jackpot in der Gewinnklasse 1 in der Zusatzlotterie Spiel 77 geholt. Für seinen Spielschein hatte er 6,25 Euro investiert. Den neuen Geldsegen will der Mann auf jeden Fall nicht verprassen: «Da lassen wir uns jetzt ganz viel Zeit, nehmen Beratungen in Anspruch und überlegen gut, wie wir das Geld anlegen und welche Wünsche wir uns vielleicht erfüllen.»