Lotto sucht Millionen-Gewinner aus Bayern

Lotto Bayern sucht im Freistaat den Gewinner oder die Gewinnerin von mehr als 1,7 Millionen Euro.

Der oder die Spielerin habe in der Zusatzlotterie Spiel 77 bei der Ziehung am Samstag exakt 1.777.777 Euro gewonnen, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung am Montag mit. Gesucht werde der Inhaber oder die Inhaberin des Loses mit der Nummer 5293968. In der höchsten Gewinnklasse der Zusatzlotterie sind den Angaben nach Gewinne zwischen 177.777 Euro und 10 Millionen Euro möglich.

(dpa)