Oberbayer will nach Millionengewinn weiter Lotto spielen

Nach dem Lotto-Gewinn von rund einer Million Euro will ein Oberbayer "jetzt erst recht" weiter Geld für Spielscheine ausgeben.

Der Mann habe auf die Frage, ob er nach dem Gewinn von 1.077.777 Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77 erneut sein Glück im Lotto versuchen wolle, mit "Ja klar" geantwortet, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung am Freitag mit. Der Mann habe seit vielen Jahren Spielscheine für mehrere Lotterien ausgefüllt, bei der Ziehung am 9. März habe er dann die erste Gewinnklasse im Spiel 77 geknackt.

Was er mit dem Geld noch anfangen wolle, außer weiter Lotto zu spielen, wolle der Neu-Millionär sich in aller Ruhe überlegen. "Aber es ist ein schönes Gefühl, dass ich jetzt meinem Sohn etwas hinterlassen kann", wurde der Mann in der Mitteilung zitiert.

(dpa)