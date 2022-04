Oberpfälzer gewinnt fast 3,8 Millionen Euro im Lotto

Über 3,77 Millionen Euro hat ein Oberpfälzer im Lotto gewonnen.

Der 77-Jährige habe sechs Tippfelder richtig angekreuzt und zudem an der Zusatzlotterie Spiel 77 erfolgreich teilgenommen, teilte Lotto Bayern am Montag in München mit. Dies habe dem Mann eine Gewinnsumme von exakt 3 777 809,80 Euro beschert. Nach Angaben des Spielers solle die stattliche Summe seiner Familie und seiner Firma zugutekommen, hieß es von Lotto Bayern.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-883535/2 (dpa)