Viele Lotto-Millionäre in Bayern

Bayern war 2022 mit Lotto-Millionären gesegnet.

31 Mal heimsten Glücksspieler hier siebenstellige Summen ein, ebenso wie in Baden-Württemberg, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Mittwoch in Hannover mitteilte. Mehr dieser Glückstreffer gab es nur in Nordrhein-Westfalen, wo 45 Mal Gewinne in Millionenhöhe ausgeschüttet wurden. Bundesweit erzielten 187 Spielerinnen und Spieler derart hohe Summen.

Ihr Glück ließen sich die Menschen aber auch einiges kosten. 7,97 Milliarden Euro gaben sie aus, um zu spielen, 0,9 Prozent mehr als 2021. Die Landeslotteriegesellschaften schütteten der Mitteilung zufolge Gewinne in Höhe von 3,9 Milliarden Euro aus. Am häufigsten gezogen wurden übrigens die Zahlen 49 und 1, gefolgt von der 16. Auf dem letzten Platz landete die 45.

(dpa)