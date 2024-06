Gofundme und Co.: Das gilt es bei Spendenplattformen zu beachten

Seit einigen Jahren werben auch Privatpersonen dort um Unterstützung. Spender sollten vorsichtig sein. Bei Betrug kann man leicht auf den Kosten sitzen bleiben.

Wer sich derzeit auf einer der großen Online-Spendenplattformen umsieht, der stößt immer wieder auf Betroffene der Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland. Da werben Familien um Geld für den Wiederaufbau ihres zerstörten Heims und sogar ganze Dorfgemeinschaften bitten um Unterstützung. Für Spender reichen wenige Klicks, um den gewünschten Betrag zu überweisen. Nicht selten kommen so mehrere zehntausend Euro für ein Projekt zusammen. Dabei sind solche Spendenplattformen nicht immer so gemeinnützig, wie es auf den ersten Blick scheint. Für Spender lauern Gefahren.

Seit wann gibt es überhaupt Online-Spendenplattformen und wie erfolgreich sind sie?

Insgesamt gibt es rund ein halbes Dutzend an Spendenplattformen, die in Deutschland aktiv sind. Vor 20 Jahren tauchten diese zum ersten Mal auf, damals konzentrierte sich das Angebot auf Organisationen, die dort für Projekte warben. Seit etwa fünf Jahren sind nun auch Privatpersonen auf solchen Plattformen unterwegs, um Spenden einzuwerben. "Das hat eine ziemliche Dynamik entwickelt, weil gerade in Katastrophenfällen private Aufrufe sehr stark veröffentlicht werden", erläutert der Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Soziale Fragen (DZI), Burkhard Wilke. Insgesamt sei es aber immer noch ein recht kleiner Markt. Dieser liegt laut Wilke pro Plattform jährlich im zweistelligen Millionenbereich. Zum Vergleich: Das Gesamtspendenaufkommen in Deutschland lag 2023 bei rund 13 Milliarden Euro.

Sind Online-Spendenplattformen gemeinnützig tätig?

Nicht immer. Manche, wie zum Beispiel die Plattform Gofundme, arbeitet gewinnorientiert. Das bedeutet für den Spender, dass ein gewisser Betrag der Summe an das Unternehmen abgeführt wird. "Die prozentuale Beteiligung können Spendende oftmals über einen Schieber regeln und so auch reduzieren", erklärt Wilke.

Lesen Sie dazu auch

Was muss ich bei einem Spendenaufruf beachten?

Die Annonce sollte klar verständlich sein. Aus dem Aufruf sollte laut Wilke auch deutlich hervorgehen, für wen und welchen Zweck die Spende gedacht ist. Außerdem sei es wichtig, sich genau Gedanken darüber zu machen, wie man das Geld verwendet. Wichtig sei hier die Frage, ob die Höhe überhaupt benötigt wird. Wenn nicht klar ist, wie viel Geld er überhaupt braucht, sollte sich der Aufrufer überlegen, für welchen Zweck das Geld stattdessen noch verwendet werden könnte. Grundsätzlich sind private Spendenkampagnen nicht wirkungsvoller als Hilfsprojekte von Vereinen oder Organisationen, erklärt das DZI.

Sollte man Privatpersonen über Online-Plattformen Geld spenden?

Grundsätzlich ist es laut Wilke nur dann empfehlenswert, Privatpersonen Geld zu spenden, wenn der Spender oder die Spenderin eine tragfähige persönliche Beziehung zu diesen hat. "Ansonsten muss man sich im Klaren sein, dass man ein nicht genau bestimmbares Risiko der Fehlverwendung eingeht", sagt Burkhard. Eine Qualitätsprüfung der Aufrufenden finde in aller Regel nicht statt. Deshalb sollten Spendeninteressierte laut DZI genau hinschauen, wer hinter der Spendenaktion steht. Vorsichtig solle man auch sein, wenn die Höhe oder Verwendungsform der Spende nicht konkret dargestellt wird und nicht klar ist, wer überhaupt aufruft. Außerdem sind Spenden an Privatpersonen nicht von der Steuer absetzbar. Anders ist das bei gemeinnützigen Organisationen, hier sind bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags von der Steuer absetzbar. Bei Spenden von unter 300 Euro reicht sogar ein einfacher Nachweis wie der Kontoauszug. Ansonsten benötigt der Spender eine Spendenquittung der unterstützten Organisation.

Wird die ordnungsgemäße Zuwendung der Spenden im Nachhinein von den Plattformen geprüft?

Zumindest nicht flächendeckend. "Es mag Stichprobenkontrollen geben, aber man kann nicht davon ausgehen, dass die zweckentsprechende Verwendung tatsächlich nachvollzogen wird", warnt Wilke. Zwar gibt es zum Teil eine sogenannte Spendengarantie. "Dabei geht es aber letztlich nur darum, dass Spendende Geld zurückbekommen, wenn sie eine missbräuchliche Verwendung eindeutig nachweisen können", so Wilke. Grundsätzlich sei bei vielen Spendenplattformen mehr Transparenz wünschenswert. "Die Plattformen könnte deutlich stärker auf Risiken bei Spenden an Privatpersonen hinweisen."

Gibt es als Privatperson noch andere Möglichkeiten, Spenden zu erhalten?

Der klassische Weg liegt darin, sich bei größeren Hilfsorganisationen um Spenden zu bemühen. Speziell für Betroffene des Hochwassers in Süddeutschland hat das DZI fünf Organisationen aufgeführt, an die man sich wenden kann. Das sind Deutsche Rote Kreuz, der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising, die Diakonie Katastrophenhilfe, der Flughafenverein München sowie der Deutsche Caritasverband. Auch die Kartei der Not, das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags hat eine Soforthilfe für Betroffene des Hochwassers eingerichtet. Der Soforthilfeantrag ist auf der Homepage www.kartei-der-not.de zu finden. Um Geld erhalten zu können, sind die persönlichen Daten, eine kurze Beschreibung des Unglücks und eine Bestätigung der jeweiligen Kommune oder eines Sozialverbandes notwendig. Auch wenn Betroffene die Folgen des Hochwassers auf längere Sicht nicht bewältigen können, hilft die Kartei der Not. Wer spenden möchte, kann dies ebenfalls bei der Kartei der Not tun. Die entsprechenden Spendenkonten sind ebenfalls auf der Website der Kartei der Not einsehbar.