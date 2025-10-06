Wie golden wird der Oktober? Das ist die aktuelle Prognose

Was gibt es Schöneres, als mit den Füßen durch raschelndes Laub zu stampfen? Für viele ist der Oktober nicht umsonst der Lieblingsmonat des Jahres. Herabfallende, bunte Blätter, die im besten Fall in Kombination mit der niedrig stehenden Sonne alles in ein goldenes Licht tauchen. Die Voraussetzung: Die Sonne zeigt sich, das Grau und der Nebel nehmen nicht die Überhand. Wie stehen dieses Jahr die Chancen auf einen goldenen Oktober in Bayern?

Die ersten Oktobertage starteten gemischt – immer mal wieder Sonnenstrahlen, aber teils auch Wolkendecken über dem Freistaat. Die Vorhersage für die weiteren Oktobertage sieht bislang ähnlich aus. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wechselt sich die Sonne regelmäßig mit einer Wolkenschicht ab.

Goldener Oktober? Zweite Oktober-Woche eher durchwachsen

Das Wetter in dieser zweiten Oktober-Woche zeigt sich vielerorts stark bewölkt. Am Montag zieht noch Regen durch den Südosten Bayerns, ab Mittag fällt in weiten Teilen des Freistaats mäßiger Regen. Am Alpenrand sowie in Niederbayern kommt es vielerorts zu Sturmböen, auch Schnee kann in höheren Lagen ab 1500 Metern fallen.

Auch am Dienstag ziehen weiterhin dichte Wolken über Bayern. Im Osten regnet es häufig, im westlichen Franken und in Schwaben dagegen nur noch gelegentlich etwas Niederschläge. Und das graue Regenwetter hält auch über die Wochenmitte hinaus weiter an: Am Mittwoch wird es stark bewölkt und mit Regen oder Sprühregen. Der DWD erwartet maximal 15 bis 19 Grad.

Obwohl von goldenem Oktober-Wetter nicht die Rede sein kann, ist das Wetter bei guter Ausrüstung gut genug für einen herbstlichen Spaziergang, Kastaniensammeln oder um den Drachen steigen zu lassen. Die Temperaturen liegen die Woche über bei 10 bis 17 Grad.

Prognosen für Oktober-Wetter ab Mitte des Monats noch uneindeutig

Im Zehn-Tages-Trend des Deutschen Wetterdienstes ist für die zweite Wochenhälfte allerdings schon etwas weniger Niederschlag zu erkennen – und auch möglicherweise höhere Temperaturen. Wie und ob der Oktober ab Monatsmitte golden wird, ist laut verschiedenen Wettermodellen noch nicht so ganz eindeutig. Die Chancen scheinen jedoch gut zu stehen.