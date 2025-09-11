Goldenstein-Nonnen: „Jetzt samma wieder do!“

Dass Kirchenleute gewitzt sein können, weiß die Welt nicht erst seit dem vergangenen Donnerstag. Und auch nicht erst seit Don Camillo oder Father Brown, jenem (nicht mal so) fiktiven Bodenpersonal Gottes. Anekdoten über Päpste werden seit Jahrhunderten erzählt.

Johannes XXIII. etwa soll zu Fallschirmspringern gesagt haben: „Während ihr so eifrig darauf bedacht seid, vom Himmel zu fallen, möchte ich doch nicht, dass ihr am Ende vergesst, wie ihr hinaufkommt.“ Sprich: Besucht den Gottesdienst! Damit tun sich die letzten drei „Goldenstein-Nonnen“ nicht schwer. Wenngleich auch sie die Frage des Hinaufkommens, präziser: des Hineinkommens, und nun die des Nicht-mehr-Herauskommen-Wollens umtrieb und weiter beschäftigt.

Sie sterbe garantiert nicht in der Seniorenresidenz, sagt Schwester Bernadette

Am vergangenen Donnerstag also nahmen die Augustiner-Chorfrauen, die es zusammen auf 255 Lebensjahre bringen, nicht göttliche, sondern schlüsseldienstliche Hilfe in Anspruch. Sie kehrten einer Seniorenresidenz, in die sie Ende 2023 „gegen ihren Willen“ gebracht worden seien, den Rücken – und, unterstützt von ehemaligen ihrer Schülerinnen, in ihr früheres Kloster bei Salzburg zurück.

Damit nicht genug: Bernadette, Rita und Regina begleiten ihre „Hausbesetzung“ mit Instagram-Videos: „Ja, grüß Gott, jetzt samma wieder do!“ Und „do“ wollen sie bleiben. Sie sterbe garantiert nicht in der Seniorenresidenz, sagte Bernadette einer Reporterin. Ebenso, dass sie schon als Schülerin in Goldenstein im Internat gewohnt habe und mit Romy Schneider („Sissi“) in der Klasse gewesen sei.

Wahrscheinlich wird es nicht lange dauern, bis die „Flucht“ der Nonnen verfilmt wird. In der Zwischenzeit: Mehr auf Instagram!