Goldschatz-Diebstahl in Manching: Vier Verdächtige festgenommen

Vergangenes Jahr wurde ein 2000 Jahre alter Goldschatz aus dem Römer Kelten Museum in Manching gestohlen. Nun gab es vier Festnahmen.

Ende November wurde im Kelten Römer Museum in Manching ein Goldschatz im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Wie die Deutsche Presseagentur vermeldet, wurden am Dienstag nun vier Tatverdächtige gefasst. Die Festnahmen sollen in der Nähe von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern erfolgt sein.

Neben den mutmaßlichen Einbrechern und Dieben sei auch ein Teil des verschwundenen Goldschatzes sichergestellt worden. Aus Ermittlerkreisen heiße es laut dpa, es gebe eine "erdrückende Beweislast".

Der größte keltische Goldfund des 20. Jahrhunderts wurde 1999 bei Manching gefunden. Am 22. November 2022 wurde er von Einbrechern gestohlen. Foto: Archäologische Staatssammlung , dpa

Die bislang unbekannten Täter waren am 22. November 2023 in das Museum in Manching eingebrochen und haben dabei 483 keltischen Goldmünzen aus der Zeit um 100 vor Christus und drei weitere Münzen gestohlen. Der erbeutete Goldschatz wiegt rund 3,7 Kilo. Der Materialwert wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt – der Handelswert geht aufgrund der Historie allerdings in die Millionen.

1999 wurden die Münzen in Manching ausgegraben. Sie galten als Prunkstück des Museums. Nach dem Diebstahl übernahm das bayerische Landeskriminalamt mit der Sonderkommission "Oppidum" die Ermittlungen. Erst im April 2023 öffnete das Römer Kelten Museum wieder regulär. (mit dpa)

