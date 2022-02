Grausiger Fund im Fluss entpuppt sich als Deko

Ein Schädel im Wasser hat in Augsburg einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Ein Frau hatte ihn in der Wertach beim Spaziergang mit ihrem Sohn entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mehrere Streifenwagen, sowie ein Zug der Berufsfeuerwehr und der Wasserrettung eilten zur Fundstelle am Fluss im Stadtteil Oberhausen.

Feuerwehrtaucher konnten den vermeintlich grausigen Fund beim Einsatz am Sonntag bergen. Der Schädel habe sich schließlich als "Halloween-Deko" aus Plastik entpuppt. Das Stück sei fachgerecht entsorgt worden, versicherte die Polizeisprecherin.

