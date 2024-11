Frau findet toten Hund in einer Tasche vor ihrer Haustür

In Lindenberg hat eine Frau am Dienstagmorgen einen grausamen Fund gemacht. Vor ihrer Haustür lag ein toter Hund, welcher dort in der Nacht in einer Transporttasche abgelegt wurde, berichtet die Polizei am Donnerstag.

Toter Mops in Lindenberg: Zeugen gesucht

Bei dem Hund handelte es sich um einen hellbraunen Mops mit einem Tumor am Bauch. Da dem Tier die dringend notwendige tiermedizinische Behandlung offensichtlich verwehrt wurde, erstattete die Polizei Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. (AZ)