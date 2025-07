„Besonders kritisch hervorzuheben“: JVA Gablingen ist Deutschlands Problemgefängnis

Es ist ein ganzes Unterkapitel, das die „Nationale Stelle zur Verhütung von Folter“ der JVA Augsburg-Gablingen in ihrem Jahresbericht widmet. Kein anderes Gefängnis erhält diesen Fokus, keines wird in dem über 100 Seiten langen Dokument so häufig erwähnt. Von „gravierenden Mängeln“ ist dort die Rede.

Für ihren jährlichen Bericht führt die Folterkommission regelmäßig Kontrollen in deutschlandweit über 13.000 Haftanstalten und anderen geschlossenen Einrichtungen durch. Anders als die Prüfungen durch das Justizministerium erfolgen die Besuche der Kommission in der Regel unangekündigt. Die Arbeit der Stelle ist durch die UN-Antifolterkonvention geregelt. Am Donnerstag haben die Prüferinnen und Prüfer ihren Bericht in Berlin vorgestellt und an die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) übergeben.

Die Zustände in Gablingen seien „besonders kritisch hervorzuheben“, heißt es dort mit Blick auf Gefangene, die teils unbekleidet und unter permanenter Kameraüberwachung in besonders gesicherte Hafträumen (BgH) gesperrt wurden. Die Zellen gelten eigentlich als „ultima ratio“, um beispielsweise Selbstverletzungen der Häftlinge zu verhindern. Unsere Redaktion hatte die Vorfälle im vergangenen Jahr ans Licht gebracht.

„Besonders irritierend“ finden die Prüfer auch, dass sich die Hafträume im Keller befinden, obwohl es sich bei der JVA um einen Neubau handelt, „was grundlegende Fragen zur Einhaltung moderner baulicher Standards und humaner Haftbedingungen aufwirft.“ Von „menschenunwürdigen Räumlichkeiten“ sprechen die Prüfer.

Detailliert beschreibt die Kommission auch die mutmaßlichen Vertuschungsversuche durch die Gefängnisleitung. Von „einer möglichen Täuschung der Nationalen Stelle“ ist im Bericht die Rede. Der Hintergrund: Am 9. August 2024 haben die Prüferinnen und Prüfer die JVA Gablingen besucht. Während sie im Gefängnis ankamen und im Eingangsbereich auf die Leitung warteten, sollen Matratzen nachträglich auf die Hafträume verteilt worden sein. Auch Papierunterhosen wurden demnach an die Häftlinge ausgegeben. Eine abschließende Bewertung des Täuschungsverdachts bleibt aber aus. Die Prüfung des Vorfalls durch die Staatsanwaltschaft Augsburg dauere weiterhin an, heißt es in dem Bericht.

„Das ist eine Art von Besuch gewesen, der zum Glück selten vorkommt“, sagte der Vorsitzende der Länderkommission, Rainer Dopp, der bei der Prüfung in Gablingen dabei war, mit Blick auf die mutmaßlichen Vertuschungsversuche. .Aber noch ein anderer Umstand macht den Fall Gablingen brisant: Die Kommission hatte bereits zwei Jahre zuvor Missstände in Gablingen angeprangert. „Geändert hat sich nichts“, sagte Dopp.

Gablingen steht exemplarisch für mangelnde Prävention durch die Behörden

Irritiert zeigt sich die Kommission auch über Aussagen des Leiters der Abteilung Strafvollzug im bayerischen Justizministerium. Der hatte die Prüferinnen und Prüfer aufgefordert, künftig auf unangekündigte Besuche zu verzichten. Das Ministerium distanzierte sich später von den Aussagen des hohen Ministerialbeamten.

Der Fall Gablingen steht für die Kommission auch exemplarisch für mangelnde Prävention durch das bayerische Justizministerium. Schon 2016 wiesen die Prüferinnen und Prüfer „regelmäßig auf die unzureichende Bekleidung in besonders gesicherten Hafträumen bayerischer Justizvollzugsanstalten“ hin. Erstmals dokumentiert hatte die Kommission das bei einem Besuch in der JVA Passau, später unter anderem im Gefängnis Bernau am Chiemsee. „Hätte das Bayerische Staatsministerium der Justiz die Empfehlungen der Nationalen Stelle umfassender integriert“, so der Vorwurf der Prüfer, „hätte sich das Risiko, dass es in der JVA Augsburg-Gablingen erneut zu einer Situation mit unzureichender Bekleidung und dem Entzug von Matratzen kommt, verringern lassen“.

Icon Vergrößern Die Experten der Antifolterkommission kritisieren die Zustände in der JVA Gablingen scharf. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die Experten der Antifolterkommission kritisieren die Zustände in der JVA Gablingen scharf. Foto: Marcus Merk

Das Kommissionsmitglied Dopp lobt aber auch, wie der Freistaat inzwischen mit dem Fall umgeht. „Es gibt jetzt ganz viele Überlegungen in Bayern, die bisher unmöglich gewesen wären.“ Das mache Hoffnung. Beispielsweise werden Abtrennungen in den Duschen eingeführt, um die Privatsphäre von Gefangenen zu schützen. Außerdem sprach sich der bayerische Justizminister für einen Richtervorbehalt bei der Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen aus.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sprach bei der Übergabe des Berichts von „beunruhigenden“ Ergebnissen.. Der Bericht beweise zwar, dass vieles gut laufe, „er zeigt aber auch zum Teil wirklich erschreckende Missstände“. Auch wenn es sich dabei mitunter um Einzelfälle handle, dürfe ein Rechtsstaat das nicht akzeptieren. Es sei nicht hinnehmbar, „wenn kein Verantwortungsbewusstsein vor Ort existiert“. Oder wenn die Arbeit der Prüferinnen und Prüfer gar behindert werde. Der Bericht sei eine wichtige Hilfestellung für die Zukunft. „Aber auch eine Mahnung.“ Denn daran, wie ein Staat mit Menschen in Gewahrsam umgehe, zeige sich, inwieweit er sich „als Rechtsstaat empfindet“.