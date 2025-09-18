Bartgeier-Dame Bavaria spurlos verschwunden

Wo ist Bartgeier-Dame Bavaria? 2021 war sie im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert worden - doch seit Monaten fehlt von ihr jede Spur. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Bayern ruft deshalb Wanderer, Jäger und andere Menschen in den Bergen dazu auf, am Himmel gezielt nach Bartgeiern Ausschau zu halten und die prächtigen Tiere möglichst gut zu fotografieren. Richtige Sorgen machen sich die Vogelexperten mit Sitz in Hilpoltstein allerdings nicht.

«Auch wenn wir seit einem halben Jahr nicht mehr wissen, wo Bavaria ist, gibt es bisher keine Indizien dafür, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte», erläuterte Projektleiter Toni Wegscheider. «Da sie sich aber bis zum Frühjahr jahrelang zuverlässig in einer Region aufgehalten hat, wollen wir aufgrund des plötzlichen Ausbleibens von Meldungen und Sichtungen nichts unversucht lassen, um wieder eine Spur von ihr zu bekommen.»

Mehrere Gründe für ausbleibendes GPS-Signal denkbar

Eigentlich schien der Vogel im Grenzgebiet zwischen Berchtesgaden und Salzburg sesshaft geworden zu sein. Bis Anfang des Jahres konnte das Projektteam die Geierdame noch regelmäßig zwischen Hagengebirge, Hochkönig und Tennengebirge beobachten, wie Wegscheider erläuterte. Bavaria ist nach dem Ausfallen ihrer eigens gebleichten Identifizierungs-Federn inzwischen zwar schwer, an den beiden hellgrauen Beinringen aber eindeutig zu erkennen.

Seit ihrem vierten Geburtstag am 11. März ward sie jedoch nicht mehr gesehen. Zehn Tage später sendete ihr GPS-Sender das letzte Signal. Dies könne mehrere Gründe haben, erklärte Wegscheider. So könne die Technik versagt haben oder das Gerät könne in einem Gelände ohne Netzempfang abgefallen sein.

Bavaria wurde gemeinsam mit Wally 2021 im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert. Seither folgten jährlich zwei weitere Jungtiere, die ausgewachsen fast drei Meter Spannweite erreichen. Die imposanten Vögel waren vom Menschen vor knapp 150 Jahren in den deutschen Alpen vollständig ausgerottet worden, weil sie verdächtigt wurden, Lämmer und selbst kleine Kinder zu fressen. In Wahrheit sind Bartgeier Aasfresser und ernähren sich überwiegend von Knochen.

Bavaria gehörte zusammen mit Wally zum ersten Jahrgang der ausgewilderten Bartgeier (Archivbild). Foto: Peter Kneffel/dpa