200.000 Euro in Auto gefunden - Geldwäscheverdacht

Rund 200.000 Euro in bar hat die Grenzpolizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 bei Passau gefunden. Schleierfahnder hatten einen 46-Jährigen am Sonntag auf der Spur in Richtung Österreich angehalten, wie die Polizei berichtete. In seinem Auto war das Geld in mehreren Bündeln versteckt. Eine Erklärung dafür hatte der Mann Polizeiaussagen zufolge nicht. Das Geld wurde eingezogen.

Der 46-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Geldwäsche verantworten. Die Kripo und die Staatsanwaltschaft ermitteln.