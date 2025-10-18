Schmeckt nach Grippe? Forscherteam setzt auf den Geschmackssinn bei der Grippeerkennung

Herbst und Winter sind die Hochsaison für Influenza. Obwohl fast jeder mal in der kalten Jahreszeit betroffen ist, die Grippe jährlich bis zu einer halben Million Todesfälle verursacht und Influenza-Ausbreitungen in der Geschichte zu den tödlichsten Pandemien zählen, gehören Grippetests meist nicht zur Standardausstattung im heimischen Apothekerschränkchen.

Unter dieser Annahme entwickelte das Forschungsteam unter der Leitung von Lorenz Meinel, Pharmazeut, Pharmakologe und Professor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, eine Methode, mit der das Influenzavirus erschmeckt werden kann. Die Anwendung in Form eines Kaugummis soll nicht nur einfach, kostengünstig und schnell sein, sondern könnte auch die Ausbreitung von Influenza-Wellen eindämmen, sagt der Studienleiter.

Bisherige Grippetests sind aufwendig oder in der Anwendung unangenehm

Das Forschungsteam entwickelte ihre Ideen auf Grundlage der Probleme bisheriger Grippetests. Als Beispiel führt der Experte die spätestens seit Corona bekannten PCR-Tests und Antigen-Schnelltests an. Der PCR-Test basiert auf einem maschinellen Testverfahren, erklärt der Pharmakologe. Die Maschine sucht eine bestimmte DNA-Sequenz, reichert sie enzymatisch an und wertet sie dann aus. „Also ein recht aufwendiges und auch ein kostspieliges Verfahren.“

Der Antigenschnelltest sei zwar einfach und relativ günstig, hier steckt das Problem aber in der fehlenden Anwenderfreundlichkeit, so Meinel: „Wir fummeln mit dem Wattestäbchen in der Nase herum.“ Obwohl der Grippe-Antigenschnelltest schon seit Jahren existiert und in Kliniken eingesetzt wird, sei der Test wegen der eher unangenehmen Anwendung kaum verbreitet.

Beim Brainstorming nach einem neuen Virendetektor hatte das Forschungsteam einen echten „Halleluja-Moment“, erinnert sich Meinel: „Eigentlich haben wir doch einen eigenen Detektor: die Zunge.“ Die Anwesenheit eines Krankheitserregers könne über Geschmack angezeigt werden. Dafür habe man verschiedene Moleküle getestet: „Wir haben gelernt, dass wir Menschen typischerweise große Moleküle nicht gut schmecken können, aber kleine Moleküle.“ Also müsse man ein großes Molekül chemisch herstellen, das durch den Krankheitserreger zerfällt. Und dieses kleine Molekül, das Zerfallsprodukt, muss einen Geschmack haben.

Das Forschungsteam entwickelte als Sensor ein Zucker-Thymol-Molekül

Daraufhin entwickelte das Team ein Molekül aus einem Zuckerbaustein, an den Thymol – ein Stoff, der in Thymian vorkommt – angebunden ist. Dieses Molekül könnte einfach, etwa in einen Kaugummi, eingesetzt werden. Kaut man darauf herum und er bleibt geschmacklos, ist man gesund. Nimmt er Geschmack an, ist man krank. „Bitter, Banane, Himbeere, was Sie wollen“, sagt Meinel zum Geschmacksangebot.

Die Daten, die das Forschungsteam gesammelt hat, deuten an, dass der Test schon in frühen Infektionsstadien funktionieren könnte, sagt Meinel. Das erklärt er anhand der Wirkungsweise der Influenza: „Die Viren vermehren sich in Zellen. Sie befallen unsere Zellen, lassen sie für sich arbeiten und bauen ganz viele neue Viruspartikel.“ Bevor die Partikel von der Zelle ausgestoßen werden und diese abstirbt, hängt das Virus mit einem Zucker an der Oberfläche fest. „Und damit er da runterkommt, produziert er ein Enzym, die Neuraminidase.“

In vier Jahren könnte der Kaugummi-Test erhältlich sein

Je höher die Virenlast, desto mehr Neuraminidase befindet sich im Speichel. Dieses Enzym spaltet auch das Zucker-Thymol-Molekül. „Wir haben alle möglichen Konzentrationsbereiche durch gescreent, und das schlägt bei sehr geringen Neuraminidase-Konzentrationen schon an.“ Ob das Endprodukt, der Kaugummi-Test, aber tatsächlich auf dieses frühe Stadium reagiert, könne letztlich nur in klinischen Studien am Menschen bestätigt werden. Das weiß man in spätestens vier Jahren, sagt der Studienleiter optimistisch. Das Patent sei mithilfe der Universität Würzburg schon eingereicht.

Wenn man von einer Erkrankung weiß, auch ohne Symptome zu haben, kann man andere gezielt schützen – zum Beispiel, indem man im Homeoffice arbeitet. Foto: Fabian Strauch/dpa (Archivbild)

Neben den individuellen Vorteilen, die das Wissen um eine Erkrankung mit sich bringt, sieht der Pharmakologe auch einen gesellschaftlichen Nutzen: Man wolle parallel zum Grippe-Test eine App aufbauen, in der sich infizierte Personen registrieren können. „Die füttern dann KI-getriebene Algorithmen zur Vorhersage der Entwicklung von Epidemien und Pandemien, sodass dann Behörden, die WHO oder Regierungen hoffentlich besser reagieren können als bei Covid, weil sie bessere Lagebilder haben“, so der Studienleiter.

Außerdem würde sich der Kaugummi-Test weltweit unkompliziert einsetzen lassen – selbst in Regionen, etwa auf dem afrikanischen Kontinent, die während der Corona-Pandemie oft vernachlässigt wurden. Da der Test ohne aufwendige Technik auskommt und kostengünstig ist, könnten auch Menschen in strukturschwachen Gebieten davon profitieren.