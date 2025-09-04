Apotheke startet besondere Impf-Aktion für die Wiesn

Millionen Gäste aus aller Welt kommen schon in gut zwei Wochen nach München: Am 20. September starten die Wiesn. In diesem Jahr feiert sie ihre 190. Auflage – natürlich wieder mit einem umfangreichen Programm und etlichen Fahrgeschäften. Doch bei so vielen Menschen bleibt der „Wiesn-Effekt“ nicht aus: Es ist unvermeidbar, dass sich die einen oder anderen mit Grippe und Co. infizieren. Besonders in den Wiesn-Zelten, wo alle dicht an dicht sitzen, kann das recht schnell gehen.

Häufige Atemwegserkrankungen, mit denen sich Wiesn-Besucher anstecken, sind etwa grippale Infekte, aber auch die echte Grippe (Influenza). Damit Oktoberfest-Besucher heuer die Wiesn möglichst auch wieder gesund verlassen, bietet eine Apotheke in München eine spezielle Wiesn-Impfaktion an: Dort kann man sich unkompliziert gegen die Grippe impfen lassen.

Einer von zwei Impf-Tagen hat bereits stattgefunden; ein weiterer ist am Donnerstag, 4. September, geplant.

Impfaktion zur Wiesn: Warum eine Impfung sinnvoll ist

„Eine Influenza ist eine ernstzunehmende Erkrankung, nicht vergleichbar mit einer Erkältung. Eine rechtzeitige Impfung hilft, sich und andere zu schützen“, erklärt Prof. Christoph Spinner, Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie am TUM Klinikum rechts der Isar. Etwa zwei Wochen dauere es, bis die Impfung wirkt. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich impfen zu lassen.

Das Oktoberfest findet vom 20. September bis 5. Oktober 2025 auf der Münchner Theresienwiese statt. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel, dpa (Archivbild)

Laut STIKO sollte der Impfschutz grundsätzlich jedes Jahr aufgefrischt werden – unabhängig vom Oktoberfest. Trotzdem ist eine Grippeimpfung besonders vor solchen Großveranstaltungen sinnvoll. „Die Impfung ermöglicht keinen hundertprozentigen Schutz – den gibt es nicht – , aber sie senkt das Risiko für schwere Verläufe und Komplikationen erheblich“, sagt Infektiologe Spinner.

Besonders Menschen über 60 und jene, die an Adipositas oder Herz-Kreislauf-Problemen leiden oder in Kontakt mit Personen dieser Risikogruppen sind, wird eine Impfung nahegelegt.

Impfaktion in München: Wann und wo sie stattfindet

Die Impf-Aktion wurde gemeinsam mit CSL Sequirus, einem der weltweit größten Anbieter von Grippeimpfstoffen, organisiert. Wer teilnehmen möchte, braucht keinen Termin: Interessierte können einfach am Donnerstag, 4. September, zwischen 9 und 18 Uhr in die Marien-Apotheke in München am Sendlinger-Tor-Platz 7 kommen. Nicht vergessen: Wer an der Aktion teilnehmen möchte, muss seine Versichertenkarte mitbringen.