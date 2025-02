Die Impfmüdigkeit ist gefährlich

Die Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Wert ist gewaltig. In Bayern haben sich in der vergangenen Saison gerade einmal 35 Prozent der Menschen über 60 Jahre gegen Grippe impfen lassen - die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Kommission empfehlen indes eine Quote von 75 Prozent. Denn, das wird gerne mal vergessen, eine Influenza-Infektion ist keine harmlose Erkältung und hat mit einer leichten Schniefnase herzlich wenig zu tun.

Aber es ist ja nicht nur die Grippe-Impfquote, die enorm niedrig ist. Auch bei anderen Krankheiten, deutlich gefährlicheren, lässt die Bereitschaft, sich und seine Kinder impfen zu lassen, nach. So steigen etwa die Masernfälle weltweit wieder an - bei einer Infektion sind schwere Komplikationen möglich, das Risiko wird fahrlässig in Kauf genommen.

Kind stirbt an Diphtherie: Der Tod wäre vermeidbar gewesen

Ende Januar starb ein zehnjähriges Kind aus Brandenburg an Diphtherie - der Tod des Schülers wäre vermeidbar gewesen, hätten seine Eltern ihn impfen lassen. Zur Verdeutlichung: Noch im 19. Jahrhundert starben allein in Deutschland jährlich etwa 50.000 Kinder an der Erkrankung. Die Impfung ließ die Zahlen massiv sinken. 2017 etwa wurden nur noch zehn Diphtherie-Fälle an das RKI gemeldet.

Die Impf-Müdigkeit, diese Skepsis, die da um sich greift, ist ein Rückschritt. Und gefährlich. Es mag sein, dass die Debatten um die Corona-Impfung - die im Übrigen Forschern der WHO zufolge allein in Europa 1,6 Millionen Menschenleben gerettet hat - das alles befeuert haben. Aber das sollte nicht dazu führen, dass Impfungen, die seit Jahrzehnten auf dem Markt sind und Hunderttausende vor dem Tod bewahrt haben, nun angezweifelt werden.