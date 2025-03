Mann bedroht Polizei mit Softair-Pistole

Polizisten sind in Unterfranken mit einer Softair-Pistole bedroht worden, als sie einen Mann wegen eines Haftbefehls festnehmen wollten. Der 26-Jährige wurde mit der Hilfe von Spezialkräften verhaftet, wie die Polizei mitteilte. Es wurde niemand verletzt.

Der Mann bedrohte die Polizisten mit der täuschend echt wirkenden Waffe und verschanzte sich am Freitagabend in seiner Wohnung in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg). Weitere Einsatzkräfte rückten an. Nach mehr als vier Stunden kam der Mann freiwillig aus seiner Wohnung. Laut der Polizei war er stark betrunken. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Weswegen gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, ist nicht bekannt.