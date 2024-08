Ex-Frau verletzt und in Kofferraum davongefahren - U-Haft

Weil er seine Ex-Frau mit einem Hammer bewusstlos geschlagen und sie dann im Kofferraum eines Autos davongefahren haben soll, sitzt ein Mann aus Unterfranken nun in Untersuchungshaft. Der 49-Jährige werde eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zu dem Angriff in Bergrheinfeld in der Nähe von Würzburg sei es während einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen.

Warum der Mann die stark blutende und schwer verletzte 51-Jährige am Mittwoch in den Kofferraum legte und davonfuhr, blieb zunächst unklar. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei gerufen und das Auto verfolgt. Daraufhin hatten die Beamten den Verdächtigen nach eigenen Angaben binnen weniger Minuten in Schweinfurt gestoppt und die Frau befreit. Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen.