Regensburg

12:57 Uhr

Polizei entdeckt größtes Captagon-Drogenlabor Deutschlands

Die Polizei hat das bisher größte bekannte Drogenlabor für Captagon in Deutschland entdeckt – in einer Autowerkstatt in Regensburg. Zwei Männer wurden festgenommen.

Von Svenja Moller