Großbrand Burglengenfeld: Zementwerk wird auf Schäden geprüft

Oberpfalz

Nach Großbrand in Zementwerk: Schäden werden geprüft

Großeinsatz in der Oberpfalz: Am Sonntagnachmittag ist es im Landkreis Schwandorf zu einem Brand in einem Zementwerk gekommen. Nun wird geprüft, wie hoch der Schaden ist.
Von Franziska Hubl
    Gelagerte Kunststoffe und Papier brannten in der Halle.
    Gelagerte Kunststoffe und Papier brannten in der Halle. Foto: Lars Haubner, NEWS5/dpa

    In der Lagerhalle eines Zementwerks in Burglengenfeld hat es am Sonntagnachmittag einen Großbrand gegeben. Es kam zu einem Großaufgebot der Feuerwehr im Landkreis Schwandorf, die das Feuer am Abend nach Informationen der Sprecher unter Kontrolle gebracht haben. Hunderte Einsatzkräfte waren vor Ort.

    Gegen kurz nach 16 Uhr war in einer Halle auf dem Gelände des Zementwerks ein Feuer ausgebrochen. In der Halle lagerten Brennstoffe für die Fertigung. Die Polizei warnte die Menschen in der Region zunächst vor der starken Rauchentwicklung. Zeitweise waren nahegelegene Straßen wegen der Löscharbeiten vollständig gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Anwohnende wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Sonntagabend gab es Entwarnung.

    Medieninformationen zufolge gab es keine Verletzten. Ungeklärt bleibt weiterhin die Brandursache.

    Nach Großbrand in Zementwerk: Heute wird der Schaden geprüft

    Die Werksleiter Bernhard Reindl BR24 mitteilte, werde man am heutigen Montag prüfen, welche Anlagen betroffen sind und was kaputt ist. „Dann müssen wir uns entscheiden, ob wir runterfahren oder ob wir die Anlage weiter betreiben können.“ Insgesamt seien 20 Feuerwehren aus den Landkreisen Schwandorf, Amberg-Sulzbach und Regensburg im Einsatz gewesen. Darüber hinaus auch Rettungsdienst und Polizei. Etwa 370 Einsatzkräfte waren demnach insgesamt vor Ort.

    Wie Kreisbrandrat Christian Demleitner BR24 mitteilte, war das Feuer nach einer Stunde so weit unter Kontrolle, dass es sich nicht weiter ausbreiten konnte.

