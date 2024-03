Großbrand

vor 30 Min.

Gemeinderat stimmt Interimsbauten in "Pullman City" zu

Nach dem Großbrand will die niederbayerische Westernstadt "Pullman City" in Eging am See Mitte April wieder öffnen.

Hierfür hatte das Unternehmen beim Marktgemeinderat unter anderem Bauanträge auf Interimsbauten gestellt. Am Donnerstagabend stimmten die Räte den Anträgen einstimmig zu, sagte Geschäftsstellenleiter Wolfgang Schwarzbach am Freitag. Somit ebneten die Räte den Weg für die Wiedereröffnung. Das Landratsamt Passau müsse aber noch die finale Baugenehmigung erteilen. Ein Sprecher der Westernstadt zeigte sich am Freitag zuversichtlich, dass die Genehmigung des Landratsamtes zügig erfolgen werde. Dann könnte der Betrieb am 13. April starten. Zu den Interimsbauten zähle ein Holzsaloon sowie der vorübergehende Umbau der bestehen gebliebenen Reithalle in eine Music Hall mit Gastronomie. Zudem soll der Spielplatz verlegt werden, um an seinem bisherigen Standort Platz für Baufahrzeuge zu schaffen. Bei dem Feuer am 21. Januar war den Angaben zufolge etwa ein Drittel der "Main Street" niedergebrannt. Auch Teile der Erlebnisgastronomie wurden schwer beschädigt. Es entstand ein Millionenschaden. Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung gab es nach Polizeiangaben nicht. "Pullman City" wurde 1997 eröffnet. Der Park für Cowboy-Fans zieht jährlich Hunderttausende Besucher an. Pullman City (dpa)

