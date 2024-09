Kühe sterben in brennendem Stall

Zahlreiche Kühe sind bei einem Brand in einem Stallgebäude im Landkreis Hof verendet. Der Stall in Selbitz war am Abend vollständig in Flammen aufgegangen, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Bewohner des Hofs hatten den Angaben zufolge noch einige Kühe ins Freie bringen können. Es werde aber davon ausgegangen, dass die meisten der rund 200 Tiere im Stall verendet seien. Noch umherlaufende Kühe sollten mithilfe einer Drohne aufgespürt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500.000 Euro. Wie es zu dem Feuer im Gemeindeteil Neuhaus kam, ist noch unklar.