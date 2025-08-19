Große Verspätungen: Bahnstrecke zwischen München und Landshut von Störung betroffen

Zu großen Verspätungen und möglichen Zugausfällen kommt es am Dienstagnachmittag auf der Bahnstrecke zwischen München und Landshut. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit. Grund dafür ist die Reparatur an einem Bahnübergang bei Moosburg (Landkreis Freising).

Bahn: Große Verspätungen zwischen Moosburg und Landshut

Wegen der Reparatur fahren zwischen Moosburg und dem Landshuter Hauptbahnhof die Züge vorübergehend nur mit reduzierter Geschwindigkeit. Fahrgäste sollen nicht nur mit größeren Verspätungen rechnen – die Bahn warnt auch davor, dass es kurzfristig zu Zugausfällen kommen könnte.

Von den großen Verzögerungen sind die Regionalexpresse und Regionalbahnen RE2, RE22, RE3 sowie RB33 betroffen, so die Bahn. Zugreisende werden gebeten, ihre Bahnverbindung kurz vor Fahrtantritt noch einmal zu überprüfen, beispielsweise auf www.bahn.de oder in der App DB Navigator.

Störung und Zugausfälle zwischen München und Landshut

Die Störung besteht seit kurz vor 14.30 Uhr – die Bahn rechnet mit der Behebung erst um etwa 19 Uhr am Dienstagabend.