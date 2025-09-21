Icon Menü
Großeinsatz für Rettungskräfte: Sechs Verletzte bei Auffahrunfällen auf A7

Großeinsatz für Rettungskräfte

Sechs Verletzte bei Auffahrunfällen auf A7

Der Verkehr staut sich, ein junger Autofahrer muss bremsen. Zwei andere Fahrer sehen das zu spät - und fahren auf. Das hat Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild)
    Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos und mehreren Verletzten hat auf der Autobahn 7 bei Dietmannsried für einen Großeinsatz gesorgt. Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Autobahnmeisterei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Auch zwei Rettungshubschrauber und mehrere Notärzte waren im Einsatz. Etwa zwei Stunden lang war der Verkehr erheblich beeinträchtigt, die Autobahn wurde an der Abfahrt Dietmannsried gesperrt.

    Ein 27-Jähriger hatte sein Auto auf der linken Fahrspur wegen eines Staus abbremsen müssen. Ein 64-Jähriger, der hinter ihm gefahren war, reagierte zu spät und fuhr auf. Hinter ihm kam es zu einem weiteren Auffahrunfall.

    Von den acht Menschen in den beteiligten Autos wurden fünf leicht und einer schwer verletzt. Alle kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden, die Mittelschutzplanke wurde beschädigt.

