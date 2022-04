Haus in Memmingen eingestürzt: 42-Jähriger stirbt in den Trümmern

Großes Unglück in Memmingen: Im Norden der Stadt ist ein Haus eingestürzt. Darin befanden sich mehrere Männer, einer davon starb am Unglücksort.

Tragisches Unglück in Memmingen: Am späten Freitagnachmittag ist im Westen der Stadt ein Einfamilienhaus eingestürzt. Ein 42-jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden, ein 73-Jähriger wurde schwer verletzt. Um wen es sich handelt, war bei Redaktionsschluss ebenso noch unklar wie die Ursache für das Unglück. Vor Ort war noch ein 38-jähriger Mann. Er blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock und war nicht vernehmungsfähig.

Haus im Norden von Memmingen eingestürzt

An der Unglücksstelle bietet sich am Freitag ein Bild des Grauens: Überall liegen Steine und Dachziegel im Schutt, abgebrochene Dachbalken ragen in die Höhe. Kurz nach dem Einsturz gegen 17 Uhr sind die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Da steht nur noch die Rückwand des Gebäudes. „Es hat einen lauten Knall gegeben und dann hat es nur noch gestaubt“, sagt ein Anwohner.

Drei Männer sollen an oder in dem Haus gewesen sein, berichtet die Polizei. Nachbarn sprechen von vier Personen. Einer übersteht den Einsturz unverletzt, ein zweiter kann schnell geborgen werden und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Doch von dem dritten Mann fehlt zunächst jede Spur. Spürhunde des Roten Kreuzes kommen zum Einsatz, das Technische Hilfswerk rückt mit Sonden an. Sie lokalisieren eine Stelle, wo der Vermisste liegen müsste.

Rettungskräfte bergen Leiche in eingestürztem Haus in Memmingen

Feuerwehrleute räumen zunächst mit den Händen Stein für Stein das Geröll weg, dann mit Schaufeln und Eimern. Um 18.25 Uhr eilen Notarzt und Sanitäter zu der Stelle. Doch schon nach wenigen Minuten rücken sie wieder ab – offenbar kommt jede Hilfe zu spät. Gegen 19 Uhr wird die Leiche geborgen, nachdem Polizisten an der Grube Spuren gesichert und fotografiert hatten.

Das Einfamilienhaus stand laut einem Polizeisprecher schon länger leer und sollte offenbar renoviert werden. Es stammt aus den 1950er oder 1960er Jahren, sagt Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder. „Damals gab es nicht die beste Bausubstanz.“ Schilder nennt das Unglück vor Ort „sehr tragisch für Memmingen“.

Auf der privaten Baustelle in der Straße „Am Zwirner“ hätten die Männer seit einigen Tagen einen Graben direkt um das Haus gezogen, sagt ein Nachbar – möglicherweise, um den Keller trocken zu legen. Ob eventuell die Statik nicht mehr gehalten hat und dies zu dem Unglück führte, ist zunächst unklar. Sachverständige sollen dies ermitteln.

Großeinsatz in Memmingen mit Rettungsdienst, Polizei, THW, Feuerwehr und Hubschrauber

Die Polizei sicherte derweil hinter dem Haus einen kleineren Bagger, der auf der Baustelle stand. An dem Großeinsatz waren Dutzende Ärzte und Sanitäter beteiligt, etwa 100 Feuerwehrleute, knapp 20 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks und zwölf Streifenwagen-Besatzungen der Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.