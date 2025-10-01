In den Morgenstunden kam es im Münchner Norden zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Inzwischen wurde die Wiesn wegen einer Bombendrohung geschlossen. Was ist passiert?

Großeinsatz in München-Lerchenau: Was passiert ist

Ein Brand in einem Einfamilienhaus im Bereich Lerchenau ist Grund für den Großeinsatz. Anwohner berichteten zudem von einer Explosion. Sie hörten Knallgeräusche, wie eine Polizeisprecherin dem BR sagte. Eine Anwohnerin soll von einer beißenden Rauchwolke berichtet haben. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Vormittag mitteilte, sind bei dem Großeinsatz Sprengfallen gefunden worden. Zur Entschärfung wurden Spezialkräfte hinzugezogen, wie die Polizei auf X mitteilte.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Haus im Rahmen eines Familienstreits in Brand gesetzt wurde. Ein Tatverdächtiger aus Starnberg wurde an einem nahegelegenen See aufgefunden – er ist mittlerweile gestorben. Rund um das Haus sollen zudem zwei Menschen verletzt worden sein.

Dass es im Zuge des Einsatzes auch zu Auswirkungen für das Oktoberfest kommt, hängt mit einer Sprengstoff-Drohung für das Festgelände zusammen, wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mitteilte. Es gebe einen Brief desselben Tatverdächtigen, den man ernst nehmen müsse. Das Risiko könne man nicht eingehen, sagte der OB laut BR.

Wiesn: Sprengstoffhunde sollen das Gelände absuchen

„Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese. Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes“, teilte die Polizei in den Morgenstunden auf X mit. Laut Polizei wurde „eine unspezifische Sprengstoffandrohung“ für die Theresienwiese gefunden. In der Stadt seien keine weiteren Örtlichkeiten bedroht.

Die Behörden suchen derzeit nach möglichst vielen Sprengstoffhunden, um das Oktoberfestgelände absuchen zu können. Wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, müssen die Tiere das Gelände dann mehrfach absuchen. Das koste viel Zeit und Personal. Falls das Absuchen bis 17 Uhr nicht abgeschlossen ist, muss die Sperrung gegebenenfalls verlängert werden.

Die Arbeit von Einsatzkräften vor Ort dauert auch gegen 12 Uhr mittags noch an. Einsatzkräfte der Feuerwehr können das Feuer derzeit wegen möglicher Sprengfallen nicht löschen. Daher brennt das Haus weiter.

Bei der Feuerwehr ist war am frühen Morgen um 4.41 Uhr ein Notruf eingegangen, so die dpa. Anwohner berichteten von explosionsartigen Geräuschen oder Schüssen und sahen die Flammen. „Gegen circa fünf Uhr aufgewacht, weil es ein paar Mal gescheppert hat“, sagte ein Anwohner laut des Berichts. „Aufgestanden, nachgeschaut, und dann hat‘s gebrannt.“ Eine weitere Anwohnerin berichtete von einer beißenden Rauchwolke. „Es wird alles evakuiert, die ganze Straße“, sagte eine Frau. In umliegenden Straßen seien laut Polizei mehrere Autos angezündet worden.

Berichte von Totem und Schüssen nicht bestätigt

Der Einsatz ist noch immer in vollem Gange, S-Bahnen und Busse wurden umgeleitet. Der Bereich soll laut Polizei weiträumig umfahren werden. Demnach berichteten Augenzeugen von Dutzenden Polizeiwagen und einem Hubschrauber.

Icon vergrößern Ein Transporter ist ausgebrannt und voller Löschschaum. Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Foto: Roland Freund, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Transporter ist ausgebrannt und voller Löschschaum. Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Foto: Roland Freund, dpa

Polizei prüft Zusammenhang mit Antifa

Nach dem Brand prüfte die Polizei eigenen Angaben zufolge auch einen Zusammenhang mit der Antifa. Auf der Website „indymedia.org“ wurde am frühen Morgen ein Text gepostet mit dem Titel „Antifa heißt Angriff“. Darin hieß es: „In den frühen Morgenstunden haben wir im Münchner Norden einige Luxuskarren abgefackelt und Hausbesuche abgestattet. Zudem ging für einen Fascho sein Morgenspaziergang nicht besonders gut aus.“ Am Nachmittag teilte die Polizei dann auf X mit, dass es sich bei dem Post offenbar um Trittbrettfahrer handele. Seitens des Tatverdächtigen bestehe kein Bezug zur Antifa und es gebe keine Hinweise, dass an anderen Orten in München eine Gefahr bestehe.