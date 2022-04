Polizei

vor 18 Min.

Großeinsatz in München: Offenbar Verletzte in Wohnhaus

Die Polizei in München musste am Donnerstag zu einem Großeinsatz in der Innenstadt anrücken. Offenbar wurden zwei Personen verletzt.

Von Sarah Höger