Sprengstoffdrohung gegen Wiesn und Brand im Norden: Was wir wissen und was nicht

Nachdem in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 1. Oktober, ein Großeinsatz im Münchner Norden gemeldet wurde, überschlagen sich die Ereignisse: Es wurden Sprengfallen und ein ausgebrannter Transporter entdeckt. Zudem gibt es einen Toten. Und einen Zusammenhang mit einer Bombendrohung auf dem Oktoberfest.
Was wir wissen:
- Der Brand: Am Morgen gab es in einem Wohnhaus im Münchner Stadtteil Lerchenau Explosionen und ein Feuer. In dem Haus wurden Sprengfallen gefunden, vor Ort stand außerdem ein völlig ausgebrannter Transporter. In der Nähe, am Lerchenauer See, wurde ein Schwerverletzter gefunden, der später starb. Zwei Verletzte sind laut Polizei rund um das ausgebrannte Haus entdeckt worden.
- Der Tatverdächtige: Der am Lerchenauer See entdeckte Tote war nach Polizeiangaben ein 57-jähriger Deutscher aus Starnberg und gilt als tatverdächtig. An seiner Meldeadresse in Starnberg fanden Durchsuchungsmaßnahmen statt. Er hat sich nach ersten Erkenntnissen das Leben genommen. Dabei führte er einen Rucksack mit sich, in dem die Polizei eine Sprengvorrichtung vermutet, die zunächst entschärft werden muss.
- Die Verletzten: Im Verlauf des Tatgeschehens wurden laut Polizei zwei Menschen verletzt: die 81-jährige Mutter des Tatverdächtigen sowie dessen 21-jährige Tochter. Sie werden im Krankenhaus behandelt.
- Die Wiesn: Im Umfeld des Tatorts wurde ein vom Verdächtigen verfasstes Schreiben gefunden, das eine „unspezifische Sprengstoffdrohung mit Bezug zum Oktoberfest“ enthielt, wie die Polizei mitteilt. Das Festgelände konnte daher vorerst nicht geöffnet werden, um Absuchmaßnahmen durchzuführen, unter anderem mit Sprengstoffsuchhunden. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte: „Es geht darum, dass ein Täter die Wiesn bedroht hat und die Polizei und der Koordinierungskreis einhellig zu der Auffassung kamen, dass wir dieses Risiko, Menschen auf das Oktoberfest zu lassen, nicht eingehen können.“ Auch Mitarbeiter mussten die Wiesn verlassen. Am Nachmittag verkündete Reiter, dass die Polizei Entwarnung gegeben habe. Das Oktoberfest könne um 17.30 Uhr wieder eröffnen.
- Der Einsatz: Mehr als 500 Einsatzkräfte befinden sich laut Polizei bei der Bedrohungslage in München im Einsatz.
Was wir nicht wissen:
- Der Tatverdächtige: Die Art der Verletzungen der verstorbenen Person sind bisher nicht bekannt.
- Das Motiv: Die genauen Hintergründe der Tat sowie das Motiv waren zunächst unklar. Die Polizei geht davon aus, dass das Haus „im Rahmen eines Familienstreits“ angezündet wurde. Ein Zusammenhang mit der Antifa wurde geprüft und verworfen. Auf der Website „indymedia.org“ wurde am frühen Morgen ein Text mit dem Titel „Antifa heißt Angriff“ gepostet. Darin hieß es: „In den frühen Morgenstunden haben wir im Münchner Norden einige Luxuskarren abgefackelt und Hausbesuche abgestattet. Zudem ging für einen Fascho sein Morgenspaziergang nicht besonders gut aus.“ Wie die Polizei am Nachmittag auf X mitteilte, handele es sich aber um einen Post von Trittbrettfahrern. Seitens des Tatverdächtigen bestehe kein Bezug zur Antifa und es gebe keine Hinweise, dass an anderen Orten in München eine Gefahr bestehe.
Mit Material der dpa.
