Großeinsatz in München: Mann gestorben, Frau verletzt

In der Münchner Innenstadt gab es am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei. Zwei Menschen haben sich offenbar gegenseitig mit einem Messer verletzt. Der Mann starb.

Die Polizei in München musste am Donnerstag zu einem Großeinsatz ausrücken. Nach einem Notruf rückten die Beamten mit 50 Kräften in die Innenstadt aus. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, habe es in einem Wohnhaus zwei Verletzte gegeben. Nun wurden nähere Details bekannt.

Laut Polizei war eine blutende Frau mit einem Messer in der Hand aus einem Wohnhaus in der Sendlingerstraße gelaufen, woraufhin Passanten um 14.40 Uhr die Polizei alarmierten. Die rückte mit mehreren Streifen an und betrat mit schuss- und stichsicheren Westen das Haus. Die 27-Jährige und ein 45-jähriger Mann seien mit Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Personen seien laut Ermittlern nicht beteiligt gewesen.

Messertat in der Münchner Innenstadt: Hintergründe unklar

Der Mann befand sich laut Polizei wegen mehrerer Stichverletzungen im Oberkörper in kritischem Zustand und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Am Donnerstagabend teilte die Polizei mit, dass der Mann gestorben war. Die Frau dagegen sei ansprechbar gewesen. "Scheinbar gab es einen Streit oder Konflikt zwischen den beiden", so ein Sprecher am Abend. Beide hätten in einem Haus gewohnt. Wie es genau zu der Tat kam, ist noch unklar.

Zeitweise war die Fußgängerzone am Nachmittag rund um das Wohnhaus abgesperrt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Spurensicherung nahm auch Spuren auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus auf.

