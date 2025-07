Angriff in ICE - Betreuungsstelle für Fahrgäste eingerichtet

Nach dem Angriff eines Mannes auf Fahrgäste in einem ICE in Niederbayern werden die Fahrgäste an einer eigens eingerichteten Betreuungsstelle versorgt. Neben zahlreichen Rettungskräften und zwei Hubschraubern seien auch viele Einheiten des Betreuungsdienstes und der psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Es gehe darum, auch unverletzten, aber möglicherweise traumatisierten Fahrgästen zu helfen.

Alarmiert wurden die Rettungskräfte demnach gegen 14.00 Uhr. Mehrere Menschen hätten nach dem Angriff im Zug den Nothalt betätigt. Dadurch sei der Zug in Straßkirchen zum Stehen gekommen.