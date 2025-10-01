Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Münchner Norden

In den Morgenstunden kommt es im Münchner Norden zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten.

Laut BR wurden S-Bahnen und Busse umgeleitet. Der Bereich soll laut Polizei weiträumig umfahren werden. Demnach berichteten Augenzeugen von Dutzenden Polizeiwagen und einem Hubschrauber. Auch die S-Bahnlinie S1 fährt demnach derzeit nicht. Busse halten nicht an der Haltestelle Lerchenauer Straße. Wie der Münchner Merkur berichtete, betrifft es den Bereich zwischen Lerchenauer und Moosacher Straße.

Die Bild-Zeitung berichtet von Schüssen. Diese Information konnte zunächst nicht überprüft werden. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Weiteres folgt in Kürze.