Großer Alpsee

06:09 Uhr

Badeverbot am Alpsee – Nun ist die Ursache klar

Blaualgen am Alpsee bei Bühl? Schlieren sind am Ufer zu sehen. Zunächst heißt es: Baden verboten

Plus Grünliche Schlieren befinden sich am Ufer des Großen Alpsee. Die Ursache ist nun klar. Aktuell gilt ein Badeverbot. Aber wie lange noch?

Von Silvia Reich-Recla

Die Spaziergänger in Immenstadt/Bühl nehmen es gelassen hin, dass weite Teile der Uferpromenade mit einem Absperrband begrenzt sind. „Baden verboten“ heißt es am Montag auf dazugehörigen Schildern. Am Sonntag ist im Alpsee eine „unbekannte Substanz, vermutlich Blaualgen“ entdeckt worden. Daraufhin wurden Wasserproben genommen, um zu klären, „ob die grünlich-ölige Substanz gesundheitsbeeinträchtigend sein könnte“. Am späten Montagnachmittag lagen die Ergebnisse der Tests vom Wasserwirtschaftsamt Kempten vor: Es handelt sich um Blaualgen.

Nicht der erste Badesee mit Blaualgen

Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner wies am Montag darauf hin, „dass das nicht der erste Badesee ist, an dem sich Blaualgen zeigen“. Er rechnet damit, dass sie im Alpsee in wenigen Tagen verschwunden sind. Am Montagnachmittag zeigten sich die Schlieren auf vielen hundert Metern, mal grün-bräunlich oder sogar in Türkis leuchtend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen