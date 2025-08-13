Hohe Rauchwolke nach Brand in Entsorgungsfirma

Ein Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs hat am Morgen zu einer weithin sichtbaren Rauchwolke über Aschaffenburg geführt. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Brand war laut Polizei kurz nach 9.00 Uhr gemeldet worden. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Ursache und Höhe des Schadens blieben zunächst unklar.