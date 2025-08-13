Icon Menü
Großer Feuerwehreinsatz: Hohe Rauchwolke nach Brand in Entsorgungsfirma

Großer Feuerwehreinsatz

Hohe Rauchwolke nach Brand in Entsorgungsfirma

Im Norden Aschaffenburgs steigt am Morgen dichter Rauch auf. Zahlreiche Feuerwehrleute kämpfen gegen ein größeres Feuer in einer Entsorgungsfirma.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr war vor Ort mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr war vor Ort mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Ein Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs hat am Morgen zu einer weithin sichtbaren Rauchwolke über Aschaffenburg geführt. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

    Der Brand war laut Polizei kurz nach 9.00 Uhr gemeldet worden. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Ursache und Höhe des Schadens blieben zunächst unklar.

