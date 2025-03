Großer Rettungseinsatz am Eibsee: Mehrere Menschen ins Eis eingebrochen

Momentan läuft ein großer Rettungseinsatz am oberbayerischen Eibsee. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, sind am Donnerstag gegen 14 Uhr mehrere Menschen auf dem zugefrorenen See, der unterhalb der Zugspitze liegt, ins Wasser eingebrochen. Etliche Rettungs- und Einsatzkräfte sind im Einsatz, es sind auch mehrere Hubschrauber in der Luft. Über die Schwere der Verletzungen der einzelnen Personen ist noch nichts bekannt, auch nicht, wie viele Menschen betroffen sind.

Menschen auf Eibsee eingebrochen: Polizei mit Hubschraubern im Einsatz

Die bayerische Wasserwacht warnt in jedem Winter davor, die Eisflächen auf Seen zu betreten, welche nicht von offiziellen Stellen freigegeben worden sind. Wenn man in das Eis einbricht, besteht Lebensgefahr, da Menschen innerhalb weniger Minuten einen Kälteschock erleiden können. Da von außen meist schwer zu erkennen ist, wie dick das Eis ist und ob es Personen tragen kann, gilt besondere Vorsicht, mahnt die Wasserwacht. Zudem können Eisflächen beispielsweise durch Strömungen und Wasserpflanzen ungleichmäßig dick sein.

Der Eibsee ist ein bei Touristinnen und Touristen beliebter Ausflugsort. Er liegt knapp zehn Kilometer südwestlich von Garmisch-Partenkirchen und nur wenige Kilometer von der Zugspitze im Wettersteingebirge entfernt. Er gehört zur Gemeinde Grainau und liegt auf rund 1000 Metern Höhe. Am Donnerstagnachmittag war es am See sehr mild, die Temperatur lag bei etwas mehr als 20 Grad.

Mehr in Kürze.